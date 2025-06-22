Yapmayana para cezası var, ehliyetsiz sayılacak! Ehliyette süre daralıyor

Yeni tip çipli ehliyetlere geçişte geri sayım başladı. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip sürücü belgesini yenileyen sürücüler, sadece 15 TL ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek. Bu ücret, 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor.