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İsrail-İran gerginliğine rağmen Van-Tahran tren seferleri aksamadı

İsrail-İran gerginliğine rağmen Van-Tahran tren seferleri aksamadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan gerginliğe rağmen Van-Tahran tren seferlerinin planlanan şekilde sürdüğünü ve tarifeli 7 seferde toplam 1886 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

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Uraloğlu açıklamasında, İran ve İsrail arasında yaşanan gelişmelere karşın Van-Tahran yolcu treninin seferlerine planlanan şekilde devam ettiğini belirtti.

Van-Tahran yolcu treninin, Tahran'dan pazar ve çarşamba, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günleri hareket ettiğini anımsatan Uraloğlu, 13 Haziran'da başlayan süreci, yakından takip ettiklerini vurguladı. İran-İsrail gerginliğinin başladığı tarihten bugüne, Van-Tahran arasında 15, 16, 18, 19, 22, 23 ve 25 Haziran tarihlerinde planlandığı üzere 7 sefer gerçekleştirildiğini aktaran Uraloğlu, "Tarifeli 7 seferde, toplam 1886 yolcuya hizmet verildi. Bugün, 320 yolculu bir sefer daha Van'dan hareket edecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Tahran'dan Van'a 27 Haziran'da hareket etmek üzere, 320 yolcu kapasiteli bir ek sefer planlandığını da değinerek, söz konusu trenin, 28 Haziran tarihinde Van'dan yolcularını alarak, tekrar Tahran'a hareket edeceğini kaydetti.

Haftada karşılıklı iki sefer yapan Van-Tahran treninin, ilk seferinin Tahran'dan bu yıl 9 Mart, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleştirildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Trenin sefere konulduğu tarihten bugüne kadar toplam 63 sefer gerçekleştirildi. Bugüne kadar 10 bin 975 yolcuya hizmet verildi." değerlendirmesinde bulundu.

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