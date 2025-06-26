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Eğitimde 4+4+4 sistemi değişecek mi? Bakan Tekin yeni sistemi açıkladı

Eğitimde 4+4+4 sistemi değişecek mi? Bakan Tekin yeni sistemi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’deki eğitim sistemine ilişkin soruları cevapladı. Türkiye’de 12 yıllık kesintisiz eğitimde revizyon olup olmayacağı merak ediliyor. Bakan Tekin, 4+4+4 sistemine değinerek gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TGRT Haber’de eğitim sistemine ilişkin merak edilenleri cevapladı. Mesleki eğitim için teşvik edici adımların atıldığını belirten Bakan Tekin, 4+4+4 sistemine değindi. Bakan Tekin 4+4+4 sisteminin yapılışının sebebini açıklayarak sistemdeki değişiklik söylentilerine cevap verdi.

Mesleki eğitim için teşvik dahil gereken adımların atıldığını belirten Bakan Tekin sistem değişikliğinin sebeplerini açıkladı. Bakan Tekin şöyle konuştu:

Birileri şunu diyorsa: eğitim sistemi kurgulandı, kalsın. Lafım yok. Eğer diyorsanız ki bilginin ölçülmesi, değerlendirilmesi dünyada değişiyor. Türkiye’deki eğitim sistemi de ayak uydurmalı diyorsak değişiklik yapmak gerek. Sistemi değiştirmeyelim kalsın demek vatana ihanettir.

Birileri şunu diyorsa: eğitim sistemi kurgulandı, kalsın. Lafım yok. Eğer diyorsanız ki bilginin ölçülmesi, değerlendirilmesi dünyada değişiyor. Türkiye’deki eğitim sistemi de ayak uydurmalı diyorsak değişiklik yapmak gerek. Sistemi değiştirmeyelim kalsın demek vatana ihanettir. Eğitim sistemi ülkenin en dinamik yapısı olmak zorunda. Hukuki anlamda çocuklarımızın mağduriyetini giderici tedbirleri aldık. Değiştirmeyin demeyi kabullenmiyorum.

Demokratikleşmek için atılan önemli adımdı. Ortalama eğitimde geçirilen süre dünya ortalamasının altında. Şimdi dünya ortalamalarının üzerine çıktık. Sahada, öğretmenler, akademik arkadaşlar tarafından eleştiriler geldi. Kamuoyunda tartışmaları görüyoruz. Yasal düzenlemeleri sunarız.’’

4+4+4 eğitim sistemi neden yapıldı?

Bakan Tekin, 4+4+4 eğitim sisteminin değişip değişmeyeceği konusuyla ilgili, ‘’15 Temmuz’dan sonra Liselere geçiş süresi TEOG ile başlamıştı. Sonrasında LGS. 4+4+4 kabul edilmişti niye yapıldı? Eğitimde meslek ve imam hatip liselerine yönelik ideolojik girişimleri ortadan kaldırmak istedik. Demokratikleşmek için atılan önemli adımdı. Ortalama eğitimde geçirilen süre dünya ortalamasının altında. Şimdi dünya ortalamalarının üzerine çıktık. Sahada, öğretmenler, akademik arkadaşlar tarafından eleştiriler geldi. Kamuoyunda tartışmaları görüyoruz. Yasal düzenlemeleri sunarız.’’ dedi.

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