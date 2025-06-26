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Kene 2 günde 3 kişiyi öldürdü! Yozgat'ta bir kadın keneden öldü tedavisi çok zor

Kene 2 günde 3 kişiyi öldürdü! Yozgat'ta bir kadın keneden öldü tedavisi çok zor

YOZGAT'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi. Vefat eden kadının oğlu, "Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız çok dikkatli olsun. Araziden dönünce üzerlerini kontrol etsinler. Tedavisi zor. Allah kimseye vermesin" dedi. Dün de Trabzon ve yine Yozgat'ta kene sebebiyle ölüm haberi gelmişti. 2 günde 3 kişi keneden öldü.

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YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesi Akçakışla köyünde 5 gün önce vücuduna kene yapışan 72 yaşındaki Elife Güser, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağırlaşan Güser, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Güser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Elife Güser'in oğlu Mesut Güser, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları kene ısırmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kene 2 günde 3 kişiyi öldürdü! Yozgat'ta bir kadın keneden öldü tedavisi çok zor - Resim: 0

Annesine bahçede çalıştığı sırada kene yapıştığını belirten Güser, "Annemi geçen hafta kene ısırmasından dolayı hastaneye yatırdık. Maalesef kendisini kaybettik. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız çok dikkatli olsun. Araziden dönünce üzerlerini kontrol etsinler. Tedavisi zor. Allah kimseye vermesin." diye konuştu. Yakınlarına teslim edilen Güser'in cenazesinin Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Dün de Trabzon ve Yozgat'ta 2 kişi öldü
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinden hayvancılık yapmak üzere Giresun'un Alucra ilçesine giden Alaattin Uzuntürk'e iki gün önce kene yapıştı. Rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından kaldırıldığı Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Uzuntürk hayatını kaybetti.

Bir diğer kene vakası sebebiyle ölüm haberi de dün Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi'nden geldi. Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı. Sarsılmaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü. Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

En çok kene olan 5 il
Her kene hasta etmiyor. KKKA virüsü taşıyan keneler ısırdığında ölümcül oluyor. Bu keneler ise en çok 5 ilimizde varlık gösteriyor. Bu iller şunlar:
-Tokat
-Çorum
-Sivas
-Yozgat
-Kayseri
Bu 5 ilin Kuzey ilçeleri ve köylerinde vakalara sık rastlanıyor.
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