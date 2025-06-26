LGS iptal edilecek mi? Yusuf Tekin açıkladı soruları yayınlayan dönerci çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TGRT Haber’de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında önemli açıklamalarda bulundu. LGS sınav sorularının bir dönerci tarafından sızdırıldığı iddiaları vardı. Bakan Yusuf Tekin olay yaratan bu iddiaya yanıt verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TGRT Haber’de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında sosyal medyada yayınlandığı söylenen LGS sınav sorularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği LGS sınavında soruların R.E.O isimli şahıs tarafından sızdırıldığı iddia edilmişti. Dönerci olduğu ortaya çıkan şahıs, sözel soru kitapçığını bir WhatsApp grubunda paylaşıp, sayısal soru kitapçığının da elinde olduğunu yazmıştı.

O şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk

TGRT canlı yayın konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınavın güvenliğini riske edecek bir durumun olmadığını belirtti. LGS sınavında soru kitapçığının sosyal medyada yayınladığı söylenen kişiyle ilgili Yusuf Tekin "O yayını yapan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bir iptal yok" dedi.

Kitapçık erken paylaşıldı

-"LGS sınavında soru kitapçığı arzu ettiğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sınav başlayıp sınav tamamlandıktan 1 saat sonra yani sözel kısımdaki sınav tamamlandıktan sonra 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor. Şu doğru bizim istediğimiz saatten daha erken yayınlandı. Ama sınavın güvenliğini riske edecek hiç bir durum söz konusu değil.

LGS iptal edilecek mi?

Buna rağmen o yayını yapan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Tekrar söylüyorum bu sınavın güvenliğiyle alakalı bir konu değildir. Dolayısıyla bir iptal yok."