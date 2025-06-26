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Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları tanıtıldı! Osimhen detayı...

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları tanıtıldı! Osimhen detayı...

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Formalar satışa sunulurken, Victor Osimhen ayrıntısı taraftarı heyecanlandırdı.

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PUMA tarafından tasarlanan yeni iç saha ve deplasman formaları, dijital platformlarda yayımlanan video ve görseller aracılığıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisine sunuldu.

UEFA Kupası zaferinin 25. yılı, 5. yıldız başarısı ve Galatasaray'ın son üç sezonda üst üste kazandığı şampiyonluklar, forma tanıtımında öne çıkan unsurlar oldu.

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları tanıtıldı! Osimhen detayı... - Resim: 0

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği tanıtım filminde erkek takımından Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve kadın takımından Berna Yeniçeri yer aldı. Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane de piksel art tekniğiyle videoda yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları tanıtıldı! Osimhen detayı... - Resim: 1

45 numaralı Osimhen forması

Satışa çıkan formalarda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Arkasında futbolcuların isminin yazılı olduğu formalar GSStore mağazalarında raflardaki yerini alırken, 45 numara Osimhen formaları da satışa sunuldu.

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları tanıtıldı! Osimhen detayı... - Resim: 2

Bu durumun ardından sarı - kırmızılı taraftarları heyecan sardı. Galatasaraylı futbolseverler, dünya devleriyle yarış halinde olunan transfer için bu hareketin olumlu bir sinyal olduğunu dile getirdi.

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları tanıtıldı! Osimhen detayı... - Resim: 3

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergilemişti. Gol kralı olan Osimhen, gösterdiği aidiyet duygusu ve yüksek eforla sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

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