Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor
Dusan Tadic, eski takımı Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna el attı. Tadic'in yıldız futbolcuyu telefonla arayıp, 'mutlaka' Fenerbahçe'ye gitmesini söylediği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi futbolda yeni yapılanmaya gitmişti.
Sarı - lacivertlilerde takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılmıştı. Dusan Tadic, Fenerbahçe'den ayrılmış olsa dahi sarı - lacivertlilerin transfer operasyonunda aktif rol oynadı.
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan birçok önemli oyuncunun yanı sıra Sergej Milinkovic-Savic ismi ön plana çıkıyor.
Tadic devreye girdi
Sabah'ın haberine göre Jose Mourinho, Milinkovic-Savic'in transferini çok istiyor. Haberin devamında sarı - lacivertlilerin transfer için harekete geçtiği belirtilirken, Dusan Tadic'in de devreye girdiği kaydedildi.