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Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor

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Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor

Dusan Tadic, eski takımı Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna el attı. Tadic'in yıldız futbolcuyu telefonla arayıp, 'mutlaka' Fenerbahçe'ye gitmesini söylediği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi futbolda yeni yapılanmaya gitmişti.

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Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor - Resim: 2

Sarı - lacivertlilerde takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılmıştı. Dusan Tadic, Fenerbahçe'den ayrılmış olsa dahi sarı - lacivertlilerin transfer operasyonunda aktif rol oynadı.

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Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor - Resim: 3

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan birçok önemli oyuncunun yanı sıra Sergej Milinkovic-Savic ismi ön plana çıkıyor.

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Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor - Resim: 4

Tadic devreye girdi

Sabah'ın haberine göre Jose Mourinho, Milinkovic-Savic'in transferini çok istiyor. Haberin devamında sarı - lacivertlilerin transfer için harekete geçtiği belirtilirken, Dusan Tadic'in de devreye girdiği kaydedildi.

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