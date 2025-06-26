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Dışarısı 41 içerisi -3 derece! Bu müze bildiklerinizden çok farklı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Dışarısı 41 içerisi -3 derece! Bu müze bildiklerinizden çok farklı

Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı Antalya'da tatilciler, sahillerde denize girerek ya da sıfırın altında 3 derece ısıdaki Kar Dünyası ve Buz Müzesi'ni ziyaret ederek serinliyor.

Dışarısı 41 içerisi -3 derece! Bu müze bildiklerinizden çok farklı - Resim: 1

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan şehirde hava sıcaklığı 41, deniz suyu sıcaklığı 28 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalanlar, plajlarda yoğunluk oluşturuyor.

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Dışarısı 41 içerisi -3 derece! Bu müze bildiklerinizden çok farklı - Resim: 2

Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıktan dolayı kentte yerli ve yabancı turistler, Antalya Akvaryum kompleksinde yer alan Kar Dünyası ve Buz Müzesi'nde serinleme imkanı buluyor.

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Dışarısı 41 içerisi -3 derece! Bu müze bildiklerinizden çok farklı - Resim: 3

Buzda kayarak eğlenen ziyaretçiler, 50 ton buz kullanılarak yapılan Yivli Minare, Hadrian Kapısı, Apollon Tapınağı, Myra Antik Kenti gibi Antalya'nın simge heykellerini görüyor.

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Dışarısı 41 içerisi -3 derece! Bu müze bildiklerinizden çok farklı - Resim: 4

Kar Dünyası ve Buz Müzesi'nde üşüyenler, elektrikli sobalar yardımıyla ısıtılan kafede kahve ve salep içerek ısınmaya çalışıyor.

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