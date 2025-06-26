Dışarısı 41 içerisi -3 derece! Bu müze bildiklerinizden çok farklı
Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı Antalya'da tatilciler, sahillerde denize girerek ya da sıfırın altında 3 derece ısıdaki Kar Dünyası ve Buz Müzesi'ni ziyaret ederek serinliyor.
Her yıl milyonlarca turist ağırlayan şehirde hava sıcaklığı 41, deniz suyu sıcaklığı 28 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalanlar, plajlarda yoğunluk oluşturuyor.
Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıktan dolayı kentte yerli ve yabancı turistler, Antalya Akvaryum kompleksinde yer alan Kar Dünyası ve Buz Müzesi'nde serinleme imkanı buluyor.
Buzda kayarak eğlenen ziyaretçiler, 50 ton buz kullanılarak yapılan Yivli Minare, Hadrian Kapısı, Apollon Tapınağı, Myra Antik Kenti gibi Antalya'nın simge heykellerini görüyor.
Kar Dünyası ve Buz Müzesi'nde üşüyenler, elektrikli sobalar yardımıyla ısıtılan kafede kahve ve salep içerek ısınmaya çalışıyor.