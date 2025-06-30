‘Yenidoğan Çetesi’ davası: 58 sanık hakim karşısında

İstanbul'da yeni doğan bebekleri usulsüz yollarla özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleriyle bazı bebek ölümlerine yol açtıkları iddia edilen 58 sanığın yargılandığı dava, bugün beşinci kez görülüyor. Aralarında doktor Fırat Sarı’nın da bulunduğu 19 tutuklu sanık, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

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İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelere yönlendirerek haksız kazanç elde ettikleri ve tıbbi ihmal sonucu bazı bebeklerin yaşamını yitirmesine yol açtıkları öne sürülen "yenidoğan çetesi" davasında beşinci duruşma bugün görülecek.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlayacak duruşmada, çete lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 19'u tutuklu toplam 58 sanık hâkim karşısına çıkacak. Davada kamuoyunun tepkisini çeken detaylar ve tanık ifadeleri bugünkü celsede de masaya yatırılacak.

Dava kapsamında geçtiğimiz haftalarda yürütülen ikinci dalga operasyon sonrası hazırlanan yeni iddianamenin, mevcut dosya ile birleştirilmesiyle sanık sayısı 58’e yükselmişti. Bir önceki duruşmada ise mahkeme heyeti 10 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti.

İddianamede, sanıkların kamu hastanelerinden sevk edilen yeni doğan bebekleri usulsüz biçimde özel hastanelere yönlendirdiği, bu süreçte ailelerin maddi olarak zarara uğratıldığı ve ihmaller sonucu bazı bebeklerin yaşamını yitirdiği öne sürülüyor.

Geniş çaplı soruşturmanın ardından açılan dava, sağlık sektöründe etik dışı uygulamalara ilişkin önemli bir yargı süreci olarak dikkat çekiyor. Davada bugün dinlenecek ifadeler ve sunulacak delillerin yargılamanın seyrini etkileyebileceği değerlendiriliyor.