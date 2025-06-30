BIST 9.903
DOLAR 39,78
EURO 46,70
ALTIN 4.196,47
HABER /  EKONOMİ

Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti

Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti

TÜRKİYE'nin 2024'te yaptığı toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ödül töreninde damadı Selçuk Bayraktar ile Ali Koç'un yan yana oturması dikkat çekti. Listede bakın kimler ve hangi firmalar vardı.

Abone ol

Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni düzenlendi. Etkinlikte, geçen yıl Türkiye'nin toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllerini aldı. İlk 10 firma ile e-ihracatta ilk sırayı alan şirketin ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. 

Selçuk Bayraktar ve Ali Koç yan yana
Törende Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yan yana oturması dikkat çekti. 

Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti - Resim: 0

Törende mal ihracatı sıralamasında ilk 10'a giren BAYKAR adına ödülü Selçuk Bayraktar aldı.

ali koç erdoğan

İlk 10'a giren Arçelik, Tüpraş ve Otosan adına ise Ali Koç ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Hizmette ilk 10 şirket
Hizmet ihracatında ilk 10 şirket, "Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık AŞ, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, TAV Havalimanları Holding AŞ, Odeon Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm, Corendon Airlines, Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği AŞ, GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ" şeklinde sıralandı.

En çok ihracat yapan 10 şirket
2024'te en çok mal ihracatı gerçekleştiren ilk 10 şirket ise "Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Kibar Dış Ticaret AŞ, Star Rafineri, TGS Dış Ticaret AŞ, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, Vestel, Arçelik ve Baykar Makina" oldu.

E-Tcarette en çok ihracaat yapan
En yüksek e-ihracata imza atan ilk 3 firma ise "Trendyol Dsm Grup", "Asır Group İhracat AŞ" ve "Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret AŞ" şeklinde sıralandı. Etkinlikte açıklanan diğer ödüller ise Ticaret Bakanı Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile TİM Başkanı Gültepe tarafından verildi.

Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti - Resim: 2

Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti - Resim: 3

Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti - Resim: 4

- Sektörlerinde birinci olan firmalar

Törende ödül alan ve sektörlerinde birinci olan firmalar ise şu şekilde:

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye, Afrika'yı dünya ticaret koridorlarına bağlayacak! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı
Türkiye, Afrika'yı dünya ticaret koridorlarına bağlayacak! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı
'Erdoğan eşyalarını topladı, Efkan Ala engel oldu' iddiasına DMM'den yalanlama
'Erdoğan eşyalarını topladı, Efkan Ala engel oldu' iddiasına DMM'den yalanlama
Fethiye'de İsviçreli yamaç paraşütçüsü yola düştü!
Fethiye'de İsviçreli yamaç paraşütçüsü yola düştü!
Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu! Son isteği bakın neymiş
Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu! Son isteği bakın neymiş
Tarih verildi mi? PKK, 3 ila 10 temmuz arasında silah bırakacak
Tarih verildi mi? PKK, 3 ila 10 temmuz arasında silah bırakacak
Ehliyet yenileme son günü 31 Temmuz 2025! 15 lira olan cipli ehliyet ücreti 7 bin 438 TL olacak
Ehliyet yenileme son günü 31 Temmuz 2025! 15 lira olan cipli ehliyet ücreti 7 bin 438 TL olacak
Orman yangınlarında son durum! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı
Orman yangınlarında son durum! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı
Fenerbahçe başkanlığına sürpriz aday
Fenerbahçe başkanlığına sürpriz aday
Haziran 2025 enflasyon tahmini açıklandı! Memur ve emekli zammını kesinleştirecek rakam
Haziran 2025 enflasyon tahmini açıklandı! Memur ve emekli zammını kesinleştirecek rakam
Başlayan tartışmanın sonu çok feci bitti
Başlayan tartışmanın sonu çok feci bitti
Uçaklarda bagaja ek ücrete son... AB karar aldı
Uçaklarda bagaja ek ücrete son... AB karar aldı
Orman yangınlarının çıkış nedenleri belli oldu! Buca'daki yangının sorumlusu bu manyak çıktı
Orman yangınlarının çıkış nedenleri belli oldu! Buca'daki yangının sorumlusu bu manyak çıktı