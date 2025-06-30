Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti

TÜRKİYE'nin 2024'te yaptığı toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ödül töreninde damadı Selçuk Bayraktar ile Ali Koç'un yan yana oturması dikkat çekti. Listede bakın kimler ve hangi firmalar vardı.

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Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni düzenlendi. Etkinlikte, geçen yıl Türkiye'nin toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllerini aldı. İlk 10 firma ile e-ihracatta ilk sırayı alan şirketin ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Selçuk Bayraktar ve Ali Koç yan yana

Törende Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yan yana oturması dikkat çekti.

Törende mal ihracatı sıralamasında ilk 10'a giren BAYKAR adına ödülü Selçuk Bayraktar aldı.

İlk 10'a giren Arçelik, Tüpraş ve Otosan adına ise Ali Koç ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.



Hizmette ilk 10 şirket

Hizmet ihracatında ilk 10 şirket, "Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık AŞ, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, TAV Havalimanları Holding AŞ, Odeon Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm, Corendon Airlines, Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği AŞ, GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ" şeklinde sıralandı.

En çok ihracat yapan 10 şirket

2024'te en çok mal ihracatı gerçekleştiren ilk 10 şirket ise "Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Kibar Dış Ticaret AŞ, Star Rafineri, TGS Dış Ticaret AŞ, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, Vestel, Arçelik ve Baykar Makina" oldu.

E-Tcarette en çok ihracaat yapan

En yüksek e-ihracata imza atan ilk 3 firma ise "Trendyol Dsm Grup", "Asır Group İhracat AŞ" ve "Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret AŞ" şeklinde sıralandı. Etkinlikte açıklanan diğer ödüller ise Ticaret Bakanı Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile TİM Başkanı Gültepe tarafından verildi.

- Sektörlerinde birinci olan firmalar

Törende ödül alan ve sektörlerinde birinci olan firmalar ise şu şekilde: