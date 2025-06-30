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Fenerbahçe başkanlığına sürpriz aday

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe başkanlığına sürpriz aday

Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başkanlığına aday olduğunu duyurdu.Saran "Fenerbahçe'mizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz" dedi.

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Sadettin Saran, yaptığı yazılı açıklamada, sarı-lacivertli kulüpte yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Değerli Fenerbahçeliler, hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa'nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil, tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir." ifadelerine yer verdi.

Olağanüstü kongre için başlatılan imza kampanyasının demokratik bir hak olduğunu vurgulayan Saran, şunları kaydetti:

"Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık. İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur: Fenerbahçe'mizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz. Hiçbir Fenerbahçeli'nin bu konuda en ufak bir tereddüdü olmamasını rica ederim."

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