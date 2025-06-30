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Haziran 2025 enflasyon tahmini açıklandı! Memur ve emekli zammını kesinleştirecek rakam

Haziran 2025 enflasyon tahmini açıklandı! Memur ve emekli zammını kesinleştirecek rakam

Emekli ve memur zammı için gözler 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinde. Peki Haziran ayı enflasyonu ne kadar çıkar? Haziran ayı enflasyon tahmini açıklandı. Enflasyon beklenti anketinden çıkan sonuçlara göre Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.53 olacak.

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2025 Perşembe günü haziran ayı enflasyon verileri açıklanacak. Anadolu Ajansı, emekli ve memur maaşını netleştirecek olan haziran ayı enflasyonuna dair merakla beklenen 'beklenti' anketini yayınladı.

Haziran 2025 enflasyon beklentisi
AA'nın 2025 yılı haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 1,53 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Haziran 2025 enflasyon tahmini açıklandı! Memur ve emekli zammını kesinleştirecek rakam - Resim: 0

Yıllık enflasyon beklentisi
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu. 

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