Orman yangınlarının çıkış nedenleri belli oldu! Buca'daki yangının sorumlusu bu manyak çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de meydana gelen orman yangınına ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan ilk incelemelerde şüphelinin benzinle önce kendi evini yaktığı, daha sonra ise orman yangınının çıkmasına neden olduğu belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangınların çıkış nedenlerini tek tek sıraladı ve vatandaşlara duyarlı olmaları konusunda çağrı yaptı.

Abone ol

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte dün 77 orman yangını meydana gelirken, yangınların büyük bölümünün insan müdahalesi kaynaklı olması endişelerin artmasına neden oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde ortaya çıkan ve birçok ilçeyi tehdit eden yangına ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Evini kundaklarken ormanı da ateşe verdi

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, ‘kasten orman yangınına sebebiyet verme’ suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı yangınların nedenlerini sıraladı: Sigara izmariti, piknik ateşi...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı son açıklamada, son bir ay içinde bin 1459 yangına müdahale edildiğini söyledi. 1 Haziran'dan itibaren çıkan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yumaklı, yangınların nedenlerini de sıraladı ve şunları kaydetti:

1 Haziran'dan bu yana 569'u ormanda 890'ı da orman dışında olmak üzere 1459 yangına müdahale ettik. Bu yangınlarda hava araçlarımız 9 bin 297 sortide, 30 bin 857 ton su attı. Yangınların orman dışı alanlardan çıkma sıklığı arttı. Bunlarla ilgili de gerekli analizleri yapıyoruz. Kamuoyumuzla paylaşacağız.

Çarpıcı olması açısından, neden dikkatli olmamız gerektiğini göstermesi açısından birkaç rakam vermek istiyorum. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden çıktı. 34 yangın piknik ateşinden, 26 yangın da çöplükten çıktı.

Yine çöpe atılması gerekip de atılmayan ve yangın çıkma veya çıkarma ihtimali olan materyallerin de çok önemli etkisi vardı.

Bunlardan dolayı da 20 yangın çıktı. Sadece 4 tane havai fişeklerin atılmasından çıktı. Yani artık bu alışkanlıklarımızı terk etmemizin zamanı geldi de geçti bile.

Ormanda temizlenemeyen kuru otların üzerlerine bırakılan cam şişeler hatta kırılan cam şişeler, yangına sebebiyet veriyor ve büyüteç görevi görüyor.

Yüksek ısı ile camın büyüteç görevi görerek güneş ısınlarını odaklaması ile tutuşturucu kaynak görevi görmesi, ormanları riske atıyor.