İzmir, Manisa, Antalya yanıyor! En kötüsü Seferihisar ve Menderes'de...
Türkiye'nin dört bir yanından orman yangınları haberleri geliyor. Bazı bölgelerde ormanlarda başlayan ve rüzgarla hızla ilerleyen alevler pek çok evi kullanılamaz hale getirdi, otomobilleri küle çevirdi. Bugün de yangınlar sürüyor. İzmir, Antalya, Manisa...Ekipler durmaksızın havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.
Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı.
Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kuyucak Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı.