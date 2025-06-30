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İzmir, Manisa, Antalya yanıyor! En kötüsü Seferihisar ve Menderes'de...

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İzmir, Manisa, Antalya yanıyor! En kötüsü Seferihisar ve Menderes'de...

Türkiye'nin dört bir yanından orman yangınları haberleri geliyor. Bazı bölgelerde ormanlarda başlayan ve rüzgarla hızla ilerleyen alevler pek çok evi kullanılamaz hale getirdi, otomobilleri küle çevirdi. Bugün de yangınlar sürüyor. İzmir, Antalya, Manisa...Ekipler durmaksızın havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

İzmir, Manisa, Antalya yanıyor! En kötüsü Seferihisar ve Menderes'de... - Resim: 1

 İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

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İzmir, Manisa, Antalya yanıyor! En kötüsü Seferihisar ve Menderes'de... - Resim: 2

Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı.

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İzmir, Manisa, Antalya yanıyor! En kötüsü Seferihisar ve Menderes'de... - Resim: 3

Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

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İzmir, Manisa, Antalya yanıyor! En kötüsü Seferihisar ve Menderes'de... - Resim: 4

Kuyucak Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı.

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