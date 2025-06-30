CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi! Lütfü Savaş'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmeli

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava ertelendi. Bir sonraki duruşma 8 Eylül'de görülecek. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen "İvedilikle Özgür Özel görevden el çektirilmelidir. Karar kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verilmeli. Bu davaya konu usulsüzlükler milli güvenlik sorunudur. Mutlak butlan ile Kemal Kılıçdaroğlu göreve çağrılmalıdır" talebinde bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. kurultayının iptali istemiyle açılan dava bugün görüldü. Bugün saat 10.04'te başlayan 'kurultay davası' 8 Eylül'e ertelendi.

Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen "İvedilikle Özgür Özel görevden el çektirilmelidir. Karar kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verilmeli. Bu davaya konu usulsüzlükler milli güvenlik sorunudur. Mutlak butlan ile Kemal Kılıçdaroğlu göreve çağrılmalıdır" talebinde bulundu.

'Kurultay Davası'nda yaşananlar şöyle...

CHP'nin avukatı: Menfaat sağlandığı ortaya konamamıştır

Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatı Çağlar Çağlayan, duruşmada söz alarak davaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Üregen'in ardından CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan söz aldı. Feri müdahallik talebi hakkında konuşan Çağlayan, "Olası haksız bir davanın kabulü halinde delegenin verdiği görevi yerine getirememe durumu olacaktır. Bu yüzden bu kişiler davadan doğrudan etkilenmektedir ve taleplerin kabul edilmesi gerekir. Bu durum yargılamanın uzatılmasına etki etmez, tahkikat kaldığı yerden devam edecektir" dedi.

Çağlayan, kurultayların iptali hakkında yöneltilen suçlamaların iddianamede dahi bulunmadığını belirterek, "Divan başkanının kurultayda görevli olmadığı, görevi seçim kurulu hakime devrettiği ve işlemlerin seçim kurulu hakimince yürütüldüğü ortadadır" dedi.

Açılan ceza yargılaması kapsamında yapılacak incelemenin, hali hazırda devam eden ceza yargılamasının beklenmesini gerektirdiğini ifade eden Çağlayan, şöyle devam etti:

-Kişilerin beraat etmesi durumunda ki beklentimiz beraat etmeleridir, yargılama içinden çıkılamaz ve telafi edilemez bir hale sürüklenir. MASAK, Tapu Müdürlüğü, SGK ve dosyaya sunulan kamera kayıtlarından hiç kimsenin hiç kimseye bir menfaat verdiği ispatlanmamıştır. Ceza yargılamasında ihale ve işten çıkarma baskısına ilişkin bir ifade veya beyan da bulunmamaktadır.

-Bu yargılamayı ilgilendirebilecek ve yine mahkemenin görevli olmadığı tek husus, iki seçim arasındaki süre konusudur.

-Süreyi seçim hakimi belirler. Bu nedenle bu iddiadan bir iptal nedeni çıkarılması hukuken mümkün değildir. Davacı vekili beyanlarında konunun bir milli güvenlik sorunu olduğunu ifade etmiştir.

-Ceza soruşturması esnasında suçlayıcı ifadelerde bulunan yanlı bir tanık da şüpheliler ile ilgili milli güvenlik sorunu ifadesini kullanmıştır. Bu çarpıcı benzerlik tanıkların tarafsızlığını ortadan kaldırmıştır.

-Bu yargılama sonucunda mahkemece yeni bir kurultay yapılmasını değil, partiyi kimin yöneteceğine mahkemenin karar verilmesi iradesi çıkartılmak istenmektedir.

-Kurultaya ilişkin tüm itirazlar seçim kuruluna yapılır ve seçim hakimi aynı gün kesin karar verir. Davada iptali istenen hususlardan biri seçim sonuçlarıdır. Mahkemelerin siyasi partilere ilişkin işlem ve sonuçlara dair işlem yapma görevi bulunmamaktadır.

-Yargıtay'ın da bu hususta pek çok kararı vardır. Bu kapsamda mahkemece verilmesi gereken karar, 'görevsizlik' kararıdır. Mahkemenin siyasi bir partinin kim tarafından yöneteceğine ilişkin bir karar verme imkanı bulunmamaktadır. Mahkemenin kayyum atama gibi bir karar vermesi de olanaksızdır.

"Mutlak butlan" konusu hakkında da savunma yapan Çağlayan, şunları söyledi:

-Mutlak butlan iddiasının ileri sürülebilmesi için dürüstlük kuralına uymayı gerektirir. 38. Olağan Kurultay’da bir sonuç çıkmış ve parti ona göre yönetilmiştir. Davacılardan biri de bu yönetim tarafından belediye başkanı adayı olmuştur.

-Bu kişinin sonradan ‘ben bazı şeyleri biliyordum’ demesi dürüstlük kuralına aykırıdır. Bu yüzden mahkemece dinlenmez durumdadır.

-Davacıların iddiası, delegelerin iradelerinin fesata uğratıldığına yöneliktir. Hiç bir delegenin isteği dışında yanlış genel başkana oy verdiğine dair delil, tespit hatta iddia dahi bulunmamaktadır.

-İrade fesatının olması için tehdit ve hata olması gerekmektedir. Bunların hiçbiri bulunmamaktadır.

Savaş'ın avukatı: "Kılıçdaroğlu göreve çağrılmalıdır"

Duruşmada ilk olarak söz alan Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, beyanında feri müdahillik talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:

-Sözlü yargılamaya geçilmesini istiyoruz. Söz konusu kurultay Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafsız davranmaması nedeniyle mutlak butlanla batıldır. Bu husus Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ve 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği gerekçeli karar ile sabittir. Kurultayda Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için pek çok suç işlenmiştir.

-Bu kapsamda pek çok delegeye para ve ayni destek verildiği, iş verildiği, desteklemeyen delegelerin yakınlarını ve kendilerini ise CHP yönetimindeki belediyelerde işten çıkarılmaya yönelik baskı yaptığı deliller ile ortaya konulmuştur.

-Genel Başkan adaylarından olan Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylıktan çekilmesi yönünde organize baskı yapılmış ve çekildiği yönünde yalan bilgi yayılarak delege ve kurultay iradesi sakatlanmıştır.

-Divan başkanı tarafından oy sayım ve döküm işlemlerine müdahale edilerek Kılıçdaroğlu lehine verilen 18 oy hukuksuz iptal edilmiş ve Özgür Özel'in kazanacağına dair algı oluşturularak delege iradesi manipüle edilmiştir.

-Kurultay, organize şekilde suç işlenerek, anayasanın emredici hükümlerini, kamu düzenini ve demokrasinin asgari gereklerini ihlal edecek şekilde sakatlamıştır. Söz konusu kurultay, mutlak butlanla batıldır.

Avukat Üregen, 6 Nisan 2025 tarihli CHP 21. Olağanüstü Kurultayı kararının da yetkisiz genel başkan tarafından alındığını, "mutlak butlan" kararının verilmesi durumunda bu kurultayın da yok hükmünde sayılması gerektiğini öne sürdü.

Üregen, "kurultayın, kanuna karşı hileye başvurularak düzenlendiğini savunarak, "Gayrimeşru başkan tarafından bir mizansen sergilenmiştir. Katılım kısıtlanarak partililerin genel başkanlığına ve kararlara ortak alma hakları fiilen ortadan kaldırılmıştır. Nitekim Sayın Özgür Özel'in de belirttiği üzere seçilmeyen kimsenin genel başkan olması kabul edilemez. Mevcut başkanın kamu düzenini korumak için ivedilikle görevden el çektirilmesi ve Parti'nin yönetiminin karar kesinleşene kadar seçilen son genel başkan tarafından Parti'nin yürütülmesi gereklidir" dedi.

Siyasi parti yönetimlerinin para gücüyle tasarlanmasının bir milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Onur Yusuf Üregen, şöyle devam etti:

-Hukukun bu tür girişimleri muhafaza etmesi kendini inkar anlamına gelir. Bütün bu açıklamalarımız karşısında dava konusu 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlanla batıl olduğuna, 21. Olağanüstü Kurultayı'nın yok hükmünde olduğuna karar verilerek kamu düzeninin korunması açısından dava sonuna kadar tedviren mevcut CHP yönetiminin görevden el çektirilmesine, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve karar organlarının göreve çağrılmasına ve davamızın talebimiz gibi kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

Savaş'ın avukatı Özel ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması istedi

Lütfü Savaş’ın avukatı, katılma talebinin reddini ve sözlü yargılama aşamasına geçilmesini istedi.

Avukat, kurultayın iptalini ve Özgür Özel yönteminin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasını talep etti.

ÖZEL'E TAM DESTEK

Duruşma sırasında kameralar karşısına geçen CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 25 ilçe başkanıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e desteklerini açıkladı.

Erkol, yaptığı açıklamada, alınacak herhangi bir olumsuz karar beklemediklerini belirterek, “Bir kararın çıkmayacağını ya da olumsuz bir kararın çıkmayacağını düşünüyoruz. Hukuktan öte, siyasi bir yol olarak erteleme kararının olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu krize dikkat çeken Erkol, partinin içine kapanmayacağını vurguladı: “Türkiye'nin krizinin farkındayız. Bir iktidar alternatifi olarak içimize kapanıp kalmayacağız.”

CHP’de sürpriz beklemediklerini belirten Erkol, kararlılık mesajı da verdi: “Bir yürüyüş başlattık, durmayacağız.”

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrıda bulunan Erkol, “Ben Kılıçdaroğlu'nun da hem partisini hem de Türkiye'yi krize sokacak bir adıma atacağına inanmıyorum. Sağduyusunun bu yönde olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.