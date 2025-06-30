Tarih verildi mi? PKK, 3 ila 10 temmuz arasında silah bırakacak

Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla başlayan PKK’nın fesih ve silahsızlanma sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. İddiaya göre, temmuz ayının ilk haftasında Süleymaniye kırsalında sembolik bir “silah bırakma töreni” düzenlenecek. Medya mensuplarının da davet edileceği törene, 20-30 kişilik bir grup PKK üyesi katılacak.

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PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili uzun süredir beklenen somut adımın atılacağı tarih belli oldu. Kuzey Irak merkezli yayın organı Rûdaw, temmuz ayının başında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kırsalında, medya temsilcilerinin katılımıyla sembolik bir silah bırakma töreni düzenleneceğini iddia etti.

Habere göre, 3-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan törende, sayılarının 20 ila 30 arasında olduğu tahmin edilen bir grup PKK üyesi, kameraların önünde silahlarını bırakacak. Bu adım, örgütün Mayıs ayında yaptığı fesih ve silahsızlanma açıklamasının ardından ilk görsel kanıt olarak değerlendiriliyor.

Tören medyaya açık olacak?

Rûdaw’ın kaynaklarına göre törenin medyaya açık olması planlanıyor. Böylece hem uluslararası kamuoyuna hem de yerel halklara yönelik sembolik ve psikolojik bir mesaj verilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan, silah bırakan örgüt üyelerinin şehir merkezlerine inmeyeceği, törenin ardından silahsız bir şekilde örgüte bağlı dağ kamplarına geri dönecekleri öne sürüldü.

Daha önce silah bırakan PKK’lıların Kürdistan Bölgesi veya Irak’ta belli şehirlerde tutulacağı yönündeki çıkan haberlerin doğru olmadığını belirten kaynaklar, “Gerillalar silah bıraktıktan sonra üslerine dönecekler. Herhangi bir şehre gitmeleri söz konusu değil” bilgisini aktardı.

Kaynaklar, siyasi süreçte beklenen değişimlerin hızla yaşanması durumunda, PKK'nın silah bırakma planının öngörülen takvim doğrultusunda hayata geçirileceğini belirtiyor.

Ne olmuştu?

2024 yılının Ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Terörist başı Öcalan Meclis’e gelsin, örgütün feshedildiğini duyursun” sözleriyle tekrar gündeme gelen süreç tartışmaları, yeni bir dönemin il adımı oldu. Bu çıkışın ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları ve “umut hakkı” gibi başlıklar kamuoyunun gündemine taşındı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları ile İmralı Heyeti, uzun süredir askıya alınan görüşmeleri yeniden başlatarak Öcalan’la bir dizi temas gerçekleştirdi. Bu temasların sonuncusu 27 Şubat’ta İmralı’da gerçekleşti.

Görüşmenin ardından İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla Abdullah Öcalan’ın açıklaması kamuoyuna duyuruldu. Öcalan, PKK’nın tarihsel misyonunu tamamladığını belirterek, örgüte kongresini toplayarak kendini feshetme çağrısı yaptı.

Bu çağrı üzerine, PKK 5-7 Mayıs tarihlerinde 12. Kongresini gerçekleştirerek silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütsel yapısını feshetme kararı aldı.