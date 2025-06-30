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Orman yangınlarında son durum! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Orman yangınlarında son durum! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelinde son 3 günde toplam 263 orman yangını çıktığını, bu yangınların 259'unun etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığını, devam eden 4 orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

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İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yapıldı.

3 günde 263 yangın

"Ülkemiz genelinde son 3 günde (cuma, cumartesi ve pazar) toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259'u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak sürmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Devam eden yangınlar

"Müdahalesine devam edilen yangınlar, İzmir-Menderes-Kuyucak, İzmir-Seferihisar-Doğanbey, Manisa-Akhisar-Doğankaya, Hatay-Antakya-Üçgedik. İzmir'deki yangınlara halihazırda toplam 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1000'den fazla personelle müdahale edilmektedir. Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır."

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