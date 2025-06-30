'Erdoğan eşyalarını topladı, Efkan Ala engel oldu' iddiasına DMM'den yalanlama

Gazeteci Sedat Bozkurt, 17-25 Aralık 2013'te gerçekleşen operasyonlar sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, makam odasına gelerek eşyalarını toplamak istediği ancak Efkan Ala'nın 'söz vererek' buna engel olduğu iddiasını gündeme getirdi. Saray'dan ise söz konusu habere yalanlama geldi.

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Kısadalga yazarı Sedat Bozkurt, 17-25 Aralık 2013'te gerçekleşen operasyonlar sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, makam odasına gelerek eşyalarını toplamaya başladığını, fakat dönemin Başbakanlık Müşaviri Efkan Ala'nın buna engel olduğunu yazdı.

Sedat Bozkurt, "Devlet mi Erdoğan’la Erdoğan mı devletle?" başlıklı yazısında, 12 yıl önce 17 ve 25 Aralık tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li bakanların da aralarında yer aldığı isimlere yönelik olarak başlatılan operasyonlar hakkında çarpıcı bir iddiayı kaleme aldı.

Operasyon başlayınca, Erdoğan'ın makam odasına gelerek eşyalarını toplamak istediğini öne süren Bozkurt, "Başbakanlık müsteşarı Efkan Ala onu engeller ve ‘operasyonu geri püskürteceklerinin’ garantisini verir" ifadelerini kullandı.

Sedat Bozkurt, şunları yazdı:

"Adını operasyonun yapıldığı tarihten alır 17 ve 25 Aralık soruşturmaları. Yapanlar cemaat kimliği nedeniyle o göreve getirilmiş olan hâkim, savcı ve emniyetçilerdir. Bugünkü operasyonlar ile kıyaslandığı zaman hayli somut delil ve kayıtlar olduğu hemen fark edilir. Operasyonun ilk adımından sonra Başbakan Erdoğan makam odasına gelerek eşyalarını toplamak ister. Başbakanlık müsteşarı Efkan Ala onu engeller ve 'operasyonu geri püskürteceklerinin' garantisini verir.

Ala hemen devreye girer, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü hemen değiştirilir, Ala, TBMM dışından İçişleri Bakanı olarak atanır. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ devreye girer, hâkim, başsavcı atamalarını yapar. Kendisi de operasyonun başına geçer ve Adalet Bakanı olarak atanır. Binali Yıldırım da Erdoğan’ın yanındaki yerini hemen alır. Başbakanlık Müsteşarı yani devletin en üst düzey bürokratı olan Efkan Ala’nın devreye girmesi 'devletin' görev üstlendiğinin en net göstergesidir o gün için. Hâkimi, savcısı ve güvenlik bürokrasisiyle, hatta birkaç yıl sonra darbe girişimde bulunanları bünyesinde barındıran TSK ile devlet, cemaatin karşısında Erdoğan’ın yani seçilmiş siyasi iktidarın yanında yer alır. Mesele 'yolsuzluk ve rüşvet soruşturması' olmaktan çıkar ve 'hükümete karşı girişim' halini alarak ters yönde ilerler."

Söz konusu iddialara, İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir internet sitesinde yayınlanan ve çeşitli mecralarda paylaşılan "17-25 Aralık'ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu" başlıklı yazı, manşetinden içeriğine kadar dezenformasyon ürünüdür.

"Bir internet sitesinde yayınlanan ve çeşitli mecralarda paylaşılan "17-25 Aralık'ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu" başlıklı yazı, manşetinden içeriğine kadar dezenformasyon ürünüdür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17-25 Aralık’tan 15 Temmuz’a kadar FETÖ’ye karşı sürekli ve kararlı bir mücadele yürütmüş; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu amaçla yürüttüğü tüm faaliyetlere liderlik etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın '17-25 Aralık süreci sonrasında makam odasını toplayarak görevden ayrılmayı düşündüğü ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'nın buna engel olduğu' iddiası ise kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Doğrusu; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, FETÖ terör örgütüne karşı mücadelesi 17-25 Aralık sürecinden çok daha önce başlamış, 7 Şubat MİT Krizinden itibaren ivmesi güçlenen bu mücadele, 17-25 Aralık’ta yeni bir aşamaya taşınmıştır.

Cumhurbaşkanımız, her iki kritik süreçte de dik durarak milletimize öncülük etmiş, liderlik vasfını en yüksek düzeyde göstermiş ve terör örgütünün bertaraf edilmesi noktasında yüksek kararlılık ve irade sergilemiştir.

Habere konu iddialar, geçmişte yaşanan kritik olayları çarpıtma ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma amacı taşımaktadır. Devletimizin kadroları, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldıkları cesaret ile başta FETÖ olmak üzere tüm tehditlere karşı seferberlik ruhuyla ve kararlılıkla mücadele etmektedir.

Asılsız iddialara ve manipülatif içeriklere itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."