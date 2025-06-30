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Orman yangınları! Bakan Ali Yerlikaya: 50 binin üzerinde vatandaş güvenli bölgelere alındı

Orman yangınları! Bakan Ali Yerlikaya: 50 binin üzerinde vatandaş güvenli bölgelere alındı

Orman yangınları sürüyor. Bugün de İzmir, Antalya, Manisa olmak üzere pek çok şehirlerde yangın çıktı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay'daki orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere alındığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, Bilecik ve İzmir'de 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındığını, AFAD'ın Bilecik ve İzmir valiliklerine 30'ar milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiğini belirtti

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 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

"İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı." bilgisini paylaşan Yerlikaya, ilk belirlemelere göre, Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır, İzmir'de ise 132 konut ve 1 iş yerinin hasar gördüğünü belirtti.

60 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon lira, İzmir Valiliğine de 30 milyon lira olmak üzere toplam 60 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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