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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada birçok önemli konu var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada birçok önemli konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı.

Toplantının ana gündem başlıkları arasında 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları yer alıyor. Beştepe'deki toplantıda öncelikli başlığın ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı da netleşecek. En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca, enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündeme gelecek.

Orman yangınları

Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son durum ve alınabilecek ilave önlemler detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada birçok önemli konu var - Resim: 0

Anayasa Hazırlık Komisyonu

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nun çalışmaları da ele alınacak. Gerçekleştirilen ilk üç toplantının çıktıları değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye Süreci

Kabine'de, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası yaşanan gelişmeler görüşülecek. Gelinen süreç tüm ayrıntılarıyla bir kez daha gözden geçirilecek.

Erdoğan'ın NATO zirvesindeki görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Hollanda'daki görüşme, kabul ve temaslarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

İsrail'in saldırıları

İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'nin ardından İran'ı hedef alan saldırıları ile savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar masaya yatırılacak.

Ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirilecek.

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