Yok böyle vahşet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı: Kayıp kafa aranıyor
Avustralya'da korkunç bir cinayet gerçekleşti. Ünlü model Tamika Chesser iddiaya göre sevgilisi Julian Story'yi öldürüp parçalara ayırdı. Cesedin kafası olay yerinde bulunamazken, polis halktan yardım istedi.
Avustralya'da bir dönem televizyon programıyla tanınan oyuncu ve model Tamika Chesser, sevgilisi Julian Story'yi öldürüp parçalara ayırmakla suçlandı. Polis, başı kesilmiş halde bulunan cesette kayıp olan kafanın hâlâ aranmakta olduğunu açıkladı.
Güney Avustralya polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Beauty and the Geek Australia adlı yarışmanın 2010 sezonunda yer alan 34 yaşındaki model Tamika Chesser, 39 yaşındaki erkek arkadaşı Julian Story'yi öldürüp cesedini parçalara ayırmakla suçlanıyor.
Küçük çaplı yangın ihbarı sonrası vahşet ortaya çıktı
19 Haziran Perşembe günü öğleden sonra saat 15:30 civarında, South Australia'nın Port Lincoln bölgesindeki bir dairede çıkan küçük çaplı yangın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, parçalanmış bir cesetle karşılaştı.
Cesedin kafası kayıp
Yapılan açıklamada, "Julian'ın başı kesilmişti ve geniş çaplı aramalara rağmen henüz bulunamadı" denildi.