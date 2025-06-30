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Yok böyle vahşet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı: Kayıp kafa aranıyor

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Yok böyle vahşet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı: Kayıp kafa aranıyor

Avustralya'da korkunç bir cinayet gerçekleşti. Ünlü model Tamika Chesser iddiaya göre sevgilisi Julian Story'yi öldürüp parçalara ayırdı. Cesedin kafası olay yerinde bulunamazken, polis halktan yardım istedi.

Yok böyle vahşet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı: Kayıp kafa aranıyor - Resim: 1

Avustralya'da bir dönem televizyon programıyla tanınan oyuncu ve model Tamika Chesser, sevgilisi Julian Story'yi öldürüp parçalara ayırmakla suçlandı. Polis, başı kesilmiş halde bulunan cesette kayıp olan kafanın hâlâ aranmakta olduğunu açıkladı.

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Yok böyle vahşet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı: Kayıp kafa aranıyor - Resim: 2

Güney Avustralya polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Beauty and the Geek Australia adlı yarışmanın 2010 sezonunda yer alan 34 yaşındaki model Tamika Chesser, 39 yaşındaki erkek arkadaşı Julian Story'yi öldürüp cesedini parçalara ayırmakla suçlanıyor.

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Yok böyle vahşet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı: Kayıp kafa aranıyor - Resim: 3

Küçük çaplı yangın ihbarı sonrası vahşet ortaya çıktı

19 Haziran Perşembe günü öğleden sonra saat 15:30 civarında, South Australia'nın Port Lincoln bölgesindeki bir dairede çıkan küçük çaplı yangın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, parçalanmış bir cesetle karşılaştı.

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Yok böyle vahşet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı: Kayıp kafa aranıyor - Resim: 4

Cesedin kafası kayıp

Yapılan açıklamada, "Julian'ın başı kesilmişti ve geniş çaplı aramalara rağmen henüz bulunamadı" denildi.

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