Gazze'de can kaybı 56 bin 531'e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 56 bin 500’ü aştı. Son 24 saatte 28 Filistinli daha yaşamını yitirirken, toplam yaralı sayısı 133 bini geçti. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor. Gazze'de insani kriz derinleşiyor.

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İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 56 bin 500’ü geçti. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 28 kişi daha yaşamını yitirirken, 223 kişi yaralandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bir gün içinde hastanelere ulaştırılan can kaybı ve yaralı sayısı güncellendi. Buna göre, son 24 saatte 28 Filistinli hayatını kaybetti, 223 kişi ise yaralandı.

Açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak’ta varılan geçici ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana yeniden başlattığı saldırılarda şu ana dek 6 bin 203 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 bin 601 kişinin yaralandığı belirtildi.

Toplamda ise 7 Ekim’den bu yana Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bin 531’e, yaralı sayısı ise 133 bin 642’ye ulaştı. Sağlık yetkilileri, yıkılan binaların enkazı altında halen binlerce kişinin bulunduğunu ve gerçek can kaybının çok daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.

Uluslararası toplumun ateşkes çağrıları sürerken, Gazze’de insani kriz her geçen gün derinleşmeye devam ediyor. Bölgedeki hastaneler ve sağlık altyapısı büyük ölçüde devre dışı kalırken, temel ihtiyaçlara erişimde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor.