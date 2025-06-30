Dursun Özbek ameliyat edildi

Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek'in ameliyat edildiği açıklandı. Özbek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ameliyat edildiği duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Özbek, 2025 yılının ocak ayında da laparoskopik operasyon geçirmişti.

Laparoskopi operasyonu nedir?

İnternette yer alan bilgilere göre laparoskopi, gelişen çeşitli hastalıkların tanı ya da tedavisi sürecinde karın bölgesindeki organları incelemek için kullanılan cerrahi bir teşhis prosedürüdür.

Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopi, batın içerisine küçük kesiler ile girilerek bir kamera ve cerrahi enstrümanlarla yapılan bir cerrahi yöntemdir.