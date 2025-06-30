BIST 9.902
DOLAR 39,76
EURO 46,63
ALTIN 4.196,89
HABER /  GÜNCEL

Alişan konseri kanlı bitti! 16 Yaşındaki genç yaralandı...

Alişan konseri kanlı bitti! 16 Yaşındaki genç yaralandı...

Samsun’da Alişan konseri kanlı bitti. Ünlüü şarkıcının sahne aldığı konserde çıkan kavgada 16 yaşındaki Emirhan E. bıçakla yaralandı. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.

Abone ol

Samsun’un İlkadım ilçesindeki Batı Park’ta düzenlenen Alişan konserinde, izleyiciler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Emirhan E. (16), tanımadığını belirttiği Doğukan T. (25) tarafından bacak ve omzundan bıçaklandı.

Kısa Sürede Yakalandı

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Doğukan T.'yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü. Şüphelinin aşırı alkollü olduğu öğrenildi. Yaralı Emirhan E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Binalarda yeni dönem, hepsinde geçerli olacak! Bugün başladı...
Binalarda yeni dönem, hepsinde geçerli olacak! Bugün başladı...
Gazze'de can kaybı 56 bin 531'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 56 bin 531'e yükseldi
Dursun Özbek ameliyat edildi
Dursun Özbek ameliyat edildi
Mersin'de oto yıkamacıda 4 ceset bulundu! Hepsi yakın arkadaş ve en genci 18'inde...
Mersin'de oto yıkamacıda 4 ceset bulundu! Hepsi yakın arkadaş ve en genci 18'inde...
Rekabet Kurulu'ndan iki firmaya 42,7 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan iki firmaya 42,7 milyon lira ceza
Orman yangınları! Bakan Ali Yerlikaya: 50 binin üzerinde vatandaş güvenli bölgelere alındı
Orman yangınları! Bakan Ali Yerlikaya: 50 binin üzerinde vatandaş güvenli bölgelere alındı
Zekeriya Yapıcıoğlu: Saltanat rejimini geri getirmeye çalışanlar olursa ilk biz karşı dururuz
Zekeriya Yapıcıoğlu: Saltanat rejimini geri getirmeye çalışanlar olursa ilk biz karşı dururuz
A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı
A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı
Bodrum da yanıyor! İş yerlerine çok yakın, panik büyük
Bodrum da yanıyor! İş yerlerine çok yakın, panik büyük
Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti
Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti
Türkiye, Afrika'yı dünya ticaret koridorlarına bağlayacak! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı
Türkiye, Afrika'yı dünya ticaret koridorlarına bağlayacak! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı
'Erdoğan eşyalarını topladı, Efkan Ala engel oldu' iddiasına DMM'den yalanlama
'Erdoğan eşyalarını topladı, Efkan Ala engel oldu' iddiasına DMM'den yalanlama