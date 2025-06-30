Alişan konseri kanlı bitti! 16 Yaşındaki genç yaralandı...

Samsun’da Alişan konseri kanlı bitti. Ünlüü şarkıcının sahne aldığı konserde çıkan kavgada 16 yaşındaki Emirhan E. bıçakla yaralandı. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.Abone ol
Samsun’un İlkadım ilçesindeki Batı Park’ta düzenlenen Alişan konserinde, izleyiciler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Emirhan E. (16), tanımadığını belirttiği Doğukan T. (25) tarafından bacak ve omzundan bıçaklandı.
Kısa Sürede Yakalandı
Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Doğukan T.'yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü. Şüphelinin aşırı alkollü olduğu öğrenildi. Yaralı Emirhan E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma Sürüyor
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.