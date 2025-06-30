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Togg yeni sürprizi duyurdu! 4 çekerli T10X'in yeni modelinin adı belli oldu

Togg yeni sürprizi duyurdu! 4 çekerli T10X'in yeni modelinin adı belli oldu

Türkiye'nin elektrikli otomobil alanındaki atılımlarından olan Togg'un yeni sürümü piyasaya sürülmek için gün sayıyor.

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Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobili Togg yeni sürprizler yapmaya devam ediyor. Togg T10X'in başarılı satışlarının ardından sedan T10F'in satışa girmesi beklenirken Togg T10X'in 4x4 modeli olan T10X 4More ortaya çıktı.

Güç anlamında büyük özelliklere sahip olarak ve birçok otomobilden daha güçlü olacak olan T10X 4More'un 435 beygir güçte olması bekleniyor.

700Nm torku olacağı iddia edilen T10X 4More'un çift motorlu olarak üretilecek.

Tasarımda değişiklik yok

Togg T10X 4More'un tasarımı diğer T10X'lerle aynı. İç mekanda sürekli 4 çeker ya da 2 çekere düşürmek için kullanılacak tuş takımı ilave edilebilir ya da son teknoloji ekranlar üzerinden dokunmatik menüden ayar yapılabilir.

Dış görünüşte sadece bagaj kapağının sağ alt tarafına 4More yazısı eklenmiş durumda.

Neden 4 more?

Togg severler neden İngilizce "More" kelimesi kullanıldığını neden Türkçe olarak yer almadığını forum sitelerinde tartışmaya başladı. Togg'un Avrupa pazarına da satışının gerçekleşecek olmasından dolayı küresel olarak en çok konuşulan dillerden olan İngilizce isim vermesi normal karşılanıyor.

Vergi dilimi değişir mi?

T10X 4More'un şu anki fiyatlar üzerinden satışa sunulması halinde vergi diliminin yükseleceği anlaşılıyor.

Yaklaşık 325 kW motor gücüne çıkacak olan Togg T10X 4More'un ÖTV dilimi güncel rakamlarla yüzde 50 ve 60 olacak.

Tek motorlu ve en pahalı olan Togg'un fiyatı şu anda T10X V2 RWD Uzun Menzil'de bulunuyor ve 1 milyon 830 bin liradan satılıyor.

Fİyatının 2 milyon liranın üzerinde olması bekleniyor

T10X 4More'un fazladan bir motoru daha olacak ve ÖTV dilimi de yüzde 50 ya da 60 olacağı düşünülürse fiyatının 2 milyon liranın üzerinde olması bekleniyor.

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