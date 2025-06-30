BIST 9.902
DOLAR 39,76
EURO 46,63
ALTIN 4.196,89
HABER /  POLİTİKA

Datça belediyesi işten attı! Kemal Kılıçdaroğlu davaya sustu bu mevzuya twit attı

Datça belediyesi işten attı! Kemal Kılıçdaroğlu davaya sustu bu mevzuya twit attı

DATÇA Belediyesi'nin sosyal medya hesabı nükteli paylaşımlarla dikkat çekiyordu. Son paylaşımda ise baltayı taşa vurdular. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında atılan twit sebebiyle sosyal medya hesaplarından sorumlu Osman Akın'ın görevine son verildi. Bugün görülen CHP Kurultayı davasıyla ilgili suskun kalan Kılıçdaroğlu, Datça mevzusunda hemen açıklama yaptı.

Abone ol

DATÇA Belediyesi'nin 26 Haziran'da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşımı gündem olmuştu. Sosyal medyadaki bir kullanıcının Kılıçdaroğlu’na "tatil hediye edeceğini" paylaşımına yanıt veren Datça Belediyesi’ni de etiketledi. Belediyesi, “Doluyuz” yanıtını vermişti.

datça belediyesi

İşten kovuldum paylaşımı
Paylaşım tepkilere neden olurken belediyenin sosyal medya hesaplarından sorumlu Osman Akın'ın görevine son verildi. Osman Akın söz konusu kararın ardından sosyal medyadan  yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: "gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar".

Kemal Kılıçdaroğlu : Benim yüzümden ekmeğinden olmasın
Bugün görülen CHP Kurultayı davasıyla ilgili tek kelime etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Datça'dan gelen bu haber üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

-Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.

- Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum.

EN NÜKTELİ HESAPTI...

Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabı bugüne kadar hep sıra dışı ve nükteli paylaşımları ile bilindi. Bu sayede de en çok takipçisi olan belediye hesaplarından biri oldu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli ve memur Temmuz 2025 zam oranlarını nokta atışı bilen uzman açıkladı
Foto Galeri Emekli ve memur Temmuz 2025 zam oranlarını nokta atışı bilen uzman açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Alişan konseri kanlı bitti! 16 Yaşındaki genç yaralandı...
Alişan konseri kanlı bitti! 16 Yaşındaki genç yaralandı...
Binalarda yeni dönem, hepsinde geçerli olacak! Bugün başladı...
Binalarda yeni dönem, hepsinde geçerli olacak! Bugün başladı...
Gazze'de can kaybı 56 bin 531'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 56 bin 531'e yükseldi
Dursun Özbek ameliyat edildi
Dursun Özbek ameliyat edildi
Mersin'de oto yıkamacıda 4 ceset bulundu! Hepsi yakın arkadaş ve en genci 18'inde...
Mersin'de oto yıkamacıda 4 ceset bulundu! Hepsi yakın arkadaş ve en genci 18'inde...
Rekabet Kurulu'ndan iki firmaya 42,7 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan iki firmaya 42,7 milyon lira ceza
Orman yangınları! Bakan Ali Yerlikaya: 50 binin üzerinde vatandaş güvenli bölgelere alındı
Orman yangınları! Bakan Ali Yerlikaya: 50 binin üzerinde vatandaş güvenli bölgelere alındı
Zekeriya Yapıcıoğlu: Saltanat rejimini geri getirmeye çalışanlar olursa ilk biz karşı dururuz
Zekeriya Yapıcıoğlu: Saltanat rejimini geri getirmeye çalışanlar olursa ilk biz karşı dururuz
A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı
A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı
Bodrum da yanıyor! İş yerlerine çok yakın, panik büyük
Bodrum da yanıyor! İş yerlerine çok yakın, panik büyük
Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti
Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti
Türkiye, Afrika'yı dünya ticaret koridorlarına bağlayacak! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı
Türkiye, Afrika'yı dünya ticaret koridorlarına bağlayacak! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı