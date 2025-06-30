Datça belediyesi işten attı! Kemal Kılıçdaroğlu davaya sustu bu mevzuya twit attı

DATÇA Belediyesi'nin sosyal medya hesabı nükteli paylaşımlarla dikkat çekiyordu. Son paylaşımda ise baltayı taşa vurdular. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında atılan twit sebebiyle sosyal medya hesaplarından sorumlu Osman Akın'ın görevine son verildi. Bugün görülen CHP Kurultayı davasıyla ilgili suskun kalan Kılıçdaroğlu, Datça mevzusunda hemen açıklama yaptı.

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DATÇA Belediyesi'nin 26 Haziran'da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşımı gündem olmuştu. Sosyal medyadaki bir kullanıcının Kılıçdaroğlu’na "tatil hediye edeceğini" paylaşımına yanıt veren Datça Belediyesi’ni de etiketledi. Belediyesi, “Doluyuz” yanıtını vermişti.

İşten kovuldum paylaşımı

Paylaşım tepkilere neden olurken belediyenin sosyal medya hesaplarından sorumlu Osman Akın'ın görevine son verildi. Osman Akın söz konusu kararın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: "gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar".

Kemal Kılıçdaroğlu : Benim yüzümden ekmeğinden olmasın

Bugün görülen CHP Kurultayı davasıyla ilgili tek kelime etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Datça'dan gelen bu haber üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

-Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.

- Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum.