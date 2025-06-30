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Belediye Başkan Yardımcısı rüşvetten gözaltına alındı

Belediye Başkan Yardımcısı rüşvetten gözaltına alındı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı T.B'nin "rüşvet almak" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

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Komitenin Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yerel yönetimlerde yolsuzlukla ilgili çalışmalar kapsamında Bişkek Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı T.B. hakkında 27 Haziran'da rüşvet talep ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı'nın Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunun yenilenmesine yönelik yabancı şirketin çıkarları doğrultusunda lobi yapmak amacıyla rüşvet istediği öne sürüldü.

Ayrıca, T.B'nin şirket temsilcisinden parayı aldıktan sonra çeşitli gerekçelerle iade etmekten vazgeçmeye çalıştığı belirlendi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinin düzenlediği operasyonda Bişkek Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, 35 bin doları iade ederken suçüstü yakalandı.

Komite, rüşvet olayına karışan diğer faillerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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