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TMO, 1 milyon tonun üzerinde hububat aldı

TMO, 1 milyon tonun üzerinde hububat aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 12 Mayıs'tan bugüne kadar üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde hububat alındığını duyurdu.

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TMO'nun sosyal medya hesabından hububat alımlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 12 Mayıs'ta başlanan "2025 Dönemi Hububat Alım Kampanyası" kapsamında, ülke genelindeki iş yerleri ve protokol imzalanan lisanslı depolar dahil olmak üzere 600'ün üzerindeki alım noktasında faaliyetlerin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu doğrultuda, bugüne kadar üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde hububat alımı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kurumumuza arz edilen, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm buğday ve arpalar satın alınacaktır. Ürün bedellerinin ödemeleri periyodik olarak yapılmaya devam edecek olup, alım faaliyetlerimiz planlanan şekilde sürdürülmektedir."

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