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Trabzonspor çıldırdı! 15 milyon Euro'yu reddetti

Trabzonspor çıldırdı! 15 milyon Euro'yu reddetti

Trabzonspor, 23 yaşındaki Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov için gelen 15 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Bordo-mavili ekibin, Batagov için istediği rakam ortaya çıktı.

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Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Ukraynalı stoper Arseniy Batagov, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Her geçen gün talipleri artan başarılı oyuncu için 15 milyon Euro'luk transfer teklifi geldiği iddia edildi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

beIN Sports'taki habere göre, Trabzonspor, Batagov için yapılan 15 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

TARİHİN EN PAHALI SATIŞINI İSTİYOR

Trabzonspor'un, Batagov'dan 20 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. Bu rakama transfer olması durumunda 23 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin tarihindeki en pahalı satış olacak.

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