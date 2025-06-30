BIST 9.949
DOLAR 39,81
EURO 46,80
ALTIN 4.208,20
HABER /  DÜNYA

ABD'de küçük uçak düştü: Kurtulan olmadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'de küçük uçak düştü: Kurtulan olmadı

ABD'nin Ohio eyaletinde küçük bir uçağın havalandıktan dakikalar sonra düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, "Cessna 441" tipi uçak, Youngstown-Warren Havaalanı'ndan kalktıktan dakikalar sonra düştü.

Kurtulanın olmadığı kazada, uçaktaki 6 kişi de hayatını kaybetti. Ölenlerin ismi açıklanmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Uçağın düştüğü noktanın yakınında 3 ev bulunduğunu bildiren yetkililer, düşen uçağın yerleşim yerine isabet etmemesi sayesinde çok daha büyük bir facianın önlendiğini kaydetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yok böyle vahşet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı: Kayıp kafa aranıyor
Foto Galeri Yok böyle vahşet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı: Kayıp kafa aranıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Belediye Başkan Yardımcısı rüşvetten gözaltına alındı
Belediye Başkan Yardımcısı rüşvetten gözaltına alındı
Dünyaca ünlü oyuncudan örnek hareket! Lösemi hastası çocuğun hayallerini gerçekleştirdi...
Dünyaca ünlü oyuncudan örnek hareket! Lösemi hastası çocuğun hayallerini gerçekleştirdi...
Bakan Şimşek'ten fiyat istikrarı vurgusu
Bakan Şimşek'ten fiyat istikrarı vurgusu
Emine Erdoğan'dan, Koruyucu Aile Sistemi açıklaması: Tüm dünyada yaygınlaşmalı
Emine Erdoğan'dan, Koruyucu Aile Sistemi açıklaması: Tüm dünyada yaygınlaşmalı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada birçok önemli konu var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada birçok önemli konu var
Türkiye ölümünü konuşmuştu! Nihal Candan'ın babasından çarpıcı sözler!
Türkiye ölümünü konuşmuştu! Nihal Candan'ın babasından çarpıcı sözler!
Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığına aday oldu! Saran kimdir?
Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığına aday oldu! Saran kimdir?
Togg yeni sürprizi duyurdu! 4 çekerli T10X'in yeni modelinin adı belli oldu
Togg yeni sürprizi duyurdu! 4 çekerli T10X'in yeni modelinin adı belli oldu
Datça belediyesi işten attı! Kemal Kılıçdaroğlu bu mevzu üzerinden medyaya patladı
Datça belediyesi işten attı! Kemal Kılıçdaroğlu bu mevzu üzerinden medyaya patladı
Alişan konseri kanlı bitti! 16 Yaşındaki genç yaralandı...
Alişan konseri kanlı bitti! 16 Yaşındaki genç yaralandı...
Binalarda yeni dönem, hepsinde geçerli olacak! Bugün başladı...
Binalarda yeni dönem, hepsinde geçerli olacak! Bugün başladı...
Gazze'de can kaybı 56 bin 531'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 56 bin 531'e yükseldi