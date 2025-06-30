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Fethiye'de İsviçreli yamaç paraşütçüsü yola düştü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fethiye'de İsviçreli yamaç paraşütçüsü yola düştü!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yola düşen İsviçre uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.

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İlçeye tatile gelen Jaabiri Ezzeddine (60), Babadağ'ın 1800 metredeki pistinden hazırlıklarının ardından yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Kalkışın ardından paraşütüyle manevra yaptığı sırada ayağı bölgedeki beton duvar üzerinde bulunan ahşap korkuluğa çarpan Ezzeddine, yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ezzeddine'nin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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