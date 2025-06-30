Mustafa Sandal işi gücü bıraktı Almanya'da domates fiyatı araştırması yaptı

Türkiye'deki "Almanya'da domatesin kilosu 20 euro" tartışmaları için Münih'te market market dolaşan şarkıcı Mustafa Sandal, 1 euroya bulduğu domateslerin görüntüsünü paylaştı.

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Türkiye-Almanya karşılaştırması istisnasız her konuda yapılıyor. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte içerik üreticilerinin en popüler konularından biri olan bu karşılaştırmalara Mustafa Sandal da katıldı.

KONSERDEN SONRA DOMATES FİYATI PEŞİNE DÜŞTÜ

Almanya'nın başkenti Münih'te konser veren Sandal, ertesi gün domates fiyatlarını araştırmaya çıktı.

"Münih'te çıktık sokaklara domatesin akıbeti için yollardayız. Teker teker soracağız." diyen sandal ünlü şarkıcı, Türkiye'de gündem olan 'Almanya'da domatesin kilosu 20 euro' tartışmalarından hareketle market market dolaştı.

Bir yandan da çekim yapan ünlü şarkıcı, 1 euroya bulduğu domatesleri kayda aldı.

"20 EUROLUK DOMATESE RASTLAYAMADIK"

Marketteki Türk çalışandan da yardım isteyen Sandal, "Bizde biri var 'Almanya'da domatesin kilodu 20 euro' diyor. "Söyle de duysunlar dayı, kilosu 1 euro! 20'ye rastlayamadık. Yerinde gelmiş görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Sandal daha sonra Münih'te domates araştırma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu görüntüler gündem olurken kimi izleyen destek verdi kimi kullanıcılar da Sandal'ı 'İşini yap şarkı söyle' sözleriyle eleştirdi.