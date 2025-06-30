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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir sonraki NATO zirvesi Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir sonraki NATO zirvesi Ankara'da

2026 NATO Liderler Zirvesi'nin Temmuz ayında Ankara’da yapılacağını açıkladı.

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Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geçen hafta Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne dair değerlendirmeler yaptı.

2026 NATO ZİRVESİ ANKARADA

2026'daki zirvenin Ankara'da yapılmasının planlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesine katıldık. Savunma sanayi ürünleri ticaretine yönelik engellerin kaldırılmasına ilişkin irademizi ittifak belgelerine yansıttık. Hem kapalı toplantılarda hem de liderlerle olan görüşmelerimizde Gazze'de 21 aydır devam eden zulme dikkat çektik. 2026 NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine inşallah Temmuz ayında Türkiye ev sahipliği yapacak. NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararlar alınmasına zemin hazırlayacağız.

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