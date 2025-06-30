Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ana gündem maddeleri arasında, ekonomi, terörle mücadele, orman yangınları ve emekli maaşlarına zam olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

2018 seçimleri ile birlikte filen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde geçen hafta 7’inci yılı geride bıraktık. Türkiye’nin 2 asra yaklaşan yönetim tartışmalarına noktayı koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi salgından savaşlara, depremlerden sellere kadar son 7 yılda bir çok intihamı alnının akıyla verdi. Kriz dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin strateji dönemini ve devletimize sağladığı avantajları çok daha net görüyoruz. Hızlı ve etkin karar alma mekanizmaları ile devlette koordinasyonu en üst seviyede tutan mimarisi ile vesayet odaklarına kapalı yapısıyla Türkiye’nin karşılaştığı tehditleri suhuletle yönetmesini kolaylaştırıyor. Sistem oturdukça alışkanlıklar da değişiyor. Yeni yönetim modeline karşı kimi bilgisizlikten kimi art niyetten kaynaklı direnç kırıldı ve yerini güvene bıraktı. Bundan sapma veya geriye dönüş olmayacak.

MUHALEFETE GÜNDEM SAPTIRMA ELEŞTİRİSİ

14 ile 28 mayıs seçimlerinde milletimiz tavrını koydu, şahsımız ve ittifakımız ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sandıkta güven tazelemiştir. Parti içi kavgalardan başını kaldırmayan muhalefetin gündem saptırma amacıyla başvurduğu eski sistem tartışmaları eski Türkiye’nin tozlu raflarında kalmış acı bir hatıradır. Türkiye’yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski günlere kimse götürmeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye yüzyılının inşası daha da hızlanacak. 7 yıllık tecrübe ışığında bizde değerlendirmelerimizi kapsamlı bir şekilde yapıyoruz. Yeni sistemin altını oymayı değil, etkinliğini arttırmayı, sorun çözme kapasitesini arttırmayı hedefleyen önerilere açığız, değerlendiririz. Türkiye’ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi büyük bir reformu kazandırmaktan onur ve memnuniyet duyuyoruz. Sandıkta verdikleri destekle sistem değişikliğini mümkün kılan aziz milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim bizi ülkemize ve milletimize hizmetkârlık koymasından alıkoymasın diyorum.