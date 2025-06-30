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Hamas'tan yazılı açıklama: Gazze'deki etnik temizliğe dikkat çekti

Hamas'tan yazılı açıklama: Gazze'deki etnik temizliğe dikkat çekti

Yazılı açıklamada bulunan Hamas, "İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de etnik temizlik yapıyor" diyerek, masum sivillere yönelik katliamlardaki tırmanışı değerlendirdi.

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İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alıyor. 

İsrail'in son gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Hamas, yeni bir yazılı açıklamada bulundu. 

MASUM SİVİLLERE YÖNELİK KATLİAMLARDAKİ TIRMANIŞ DEĞERLENDİRİLDİ

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gazze'deki acımasız saldırılar ve Siyonist ordunun masum sivillere yönelik katliamlarındaki tırmanış, işgal (İsrail) yönetiminin dünyanın gözü önünde kasıtlı olarak açıkça savaş suçu işlemeye devam ettiği etnik temizlik operasyonlarıdır.

İSRAİL, SİVİLLERİN SIĞINDIĞI ÇADIRLARI DOĞRUDAN HEDEF ALDI

İsrail ordusunun Gazze'de yardım dağıtımında kullanılan depoları, yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırları ve gıda dağıtım merkezleri önünde bekleyen Filistinlileri doğrudan hedef aldığı, Gazze kentinin özellikle doğusunda ve merkezinde yerleşim alanlarının ve mahallerin yerle bir edildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 74 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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