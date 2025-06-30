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İletişim Başkanı Altun: Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır

İletişim Başkanı Altun: Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Leman dergisi tarafından yayınlanan Hz. Muhammed’e yönelik karikatüre tepki gösterdi.

Altun, paylaşımında, "Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir." ifadesini kullandı.

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