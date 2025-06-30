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Fenerbahçe'nin, Duran ile anlaşmaya vardığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin, Duran ile anlaşmaya vardığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin, Kolombiyalı golcü John Duran ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen John Duran ile anlaşmaya vardı. Arap ekibinin, devre arası transfer döneminde 77 milyon Euro'ya transfer ettiği yıldız sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyecek.

TRANSFER TAMAMLANDI

Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, John Duran transferini tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, oyuncuya 10 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek.

21 yaşındaki Kolombiyalı golcünün kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

John Duran geçen sezon çıktığı 47 maçta 24 gol kaydetti.

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