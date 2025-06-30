BIST 9.949
DOLAR 39,81
EURO 46,94
ALTIN 4.235,61
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yerlikaya paylaştı: Çirkin karikatürü çizen şahıs gözaltında

Leman dergisinde Hazreti Muhammed’e yönelik karikatür yayımlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, karikatürü çizen D.P. adlı kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum” diyerek gözaltı anlarını paylaştı ve bu kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.

Abone ol

Leman isimli derginin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yayınlanan karikatür sonrası birçok kişi, dergi binası önün giderek saldırılarda bulundu. Toplanan halk, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, karikatürü çizen D.P. isimli kişinin gözaltına alındığı anları paylaştı. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir.

İlgili Haberler
Leman Dergisi binasına saldırı Bakan Tunç duyurdu! Leman dergisine soruşturma: 4 kişi hakkında gözaltı kararı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump'tan Japonya'ya tarife tehdidi
ABD Başkanı Trump'tan Japonya'ya tarife tehdidi
Bakan Tunç duyurdu! Leman dergisine soruşturma: 4 kişi hakkında gözaltı kararı
Bakan Tunç duyurdu! Leman dergisine soruşturma: 4 kişi hakkında gözaltı kararı
İletişim Başkanı Altun: Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır
İletişim Başkanı Altun: Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır
Fenerbahçe'nin, Duran ile anlaşmaya vardığı iddia edildi
Fenerbahçe'nin, Duran ile anlaşmaya vardığı iddia edildi
Hamas'tan yazılı açıklama: Gazze'deki etnik temizliğe dikkat çekti
Hamas'tan yazılı açıklama: Gazze'deki etnik temizliğe dikkat çekti
Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir sonraki NATO zirvesi Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir sonraki NATO zirvesi Ankara'da
Borsa'da 2 yılın en hızlı günlük yükselişi gerçekleşti
Borsa'da 2 yılın en hızlı günlük yükselişi gerçekleşti
Rusya'nın dış borcu 317,5 milyar dolara yükseldi
Rusya'nın dış borcu 317,5 milyar dolara yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız!
"Yenidoğan çetesi" davası: Mağdur anne konuştu! Cani doktordan skandal savunma
"Yenidoğan çetesi" davası: Mağdur anne konuştu! Cani doktordan skandal savunma
Azerbaycan'da Putin'i çıldırtacak görüntü: 2 istihbaratçı gözaltına alındı!
Azerbaycan'da Putin'i çıldırtacak görüntü: 2 istihbaratçı gözaltına alındı!