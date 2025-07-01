Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2025 sonuçları açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 15 Haziran 2025 pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Abone ol
1 milyonun üzerinde aday ve ailesi sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak. Peki LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınavı 15 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. LGS sınavına katılım sağlayan 1 milyonun üzerinde aday sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde bekleniyor. Peki Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 LGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre sonuçlar 11 Temmuz Cuma günü erişime açılacak. Sonuçlar meb.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
LGS tercihleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih (yerleştirme) sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 8 Ağustos tarihinde duyurulacak.