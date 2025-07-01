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Bakan Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 3 Temmuz'u işaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 3 Temmuz'u işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız." dedi.

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Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."

"Son teklifimizi bu hafta sunacağız"

Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya ise "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

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