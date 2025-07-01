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Yağışlı bir yıl geçirmiştik ama... Bursa barajlarında korkutan istatistik

Yağışlı bir yıl geçirmiştik ama... Bursa barajlarında korkutan istatistik

Bursa yurt geneli yağışlı havadan nasibini alamayan kentlerden biri oldu. Son 10 yılın en kurak sonbahar ve kış aylarından birini geçiren Bursa’da barajlardaki su oranları korkunç boyutlara ulaştı.

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Son 10 yılın en kurak sonbahar ve kış aylarından birini geçiren Bursa’da barajlardaki su oranları korkutmaya devam ediyor.

YARI YARIYA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bursa’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki ortalama doluluk oranı Temmuz ayına gelindiğinde yüzde 45’i gösteriyor. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemi ile neredeyse yarı yarıya olması dikkat çekiyor.

AŞIRI TÜKETİM VE BUHARLAŞMA ETKİLİ

Yaz aylarında şebeke sularının daha fazla kullanılmasının yanı sıra sıcaklıklarının etkisiyle artan buharlaşma şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajların doluluk oranında son 15 günde yaklaşık yüzde 6 düşüşe sebep oldu. Bu durum geçen seneki oranların çok altında kaldı. Geçen sene Haziran ayında iki barajın doluluk oranı ortalama yüzde 81.42 iken bu sene haziran sonu itibariyle barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 50.79’u gösteriyor.

BİLİNÇSİZ KULLANIMA DİKKAT!

Yetkililer ise su kaynaklarını verimli kullanılması ve suların bilinçli tüketilmesi konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

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