En düşük emekli maaşı için rakam Ankara kulisinden sızdı!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memur için kritik güne çok kısa bir süre kaldı. Maaş zamları için haziran ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Emekli maaş zamları 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla netlik kazanacak. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Konuyla ilgili bir yasal düzenleme gerekirken beklentiler de gelmeye başladı. İşte detaylar...
Emeklinin gözü kulağı haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı tarihe çevrildi. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla emeklinin alacağı zam oranı da netlik kazanacak. Diğer yandan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da araştırılıyor. En düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme gerekirken farklı rakamlar da konuşuluyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya'dan konuyla ilgili bir değerlendirme geldi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ekol TV yayınında konuşan Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:
"14 bin 469 TL en düşük emekli maaşı. Bununla ilgili de bir yasal düzenleme bekliyoruz. Şayet bir yasal düzenleme yapılırsa yine Ocak ayındaki gibi olacağını ümit ediyoruz, yüzde 16.80 artırılırsa 16 bin 900 TL.
Tabii ki bununla ilgili de başka beklentiler var, kulis bilgileri var, Cumhurbaşkanımızın bunu 20 bin liraya kadar yükseltilebileceği bir beklentisi var emekliler tarafında. Sabitlenme ihtimali var. Öyle bir beklentiler var"
Emekli zammı ne kadar olur?
SGK Uzmanı İsa Karakaş tahminini şöyle paylaştı:
-"SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin yüzde 16 en fazla yüzde 17 civarında bir güncelleme alacakları kanaatindeyim. temmuz ayında da ne refah ne de eşitleme ufukta görünmüyor… Sadece SSK-Bağ-Kur en düşük emekli maaşlarına devlet desteği yapılacak"