Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı biri Fen Edebiyat

İSTANBUL'un gözde üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi kapatıldı. Karar bugün resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlandı.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde kapatılan Fen Edebiyat Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin yerine iki yeni fakülte açıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; kapatılan Fen Edebiyat Fakültesi'nin yerine Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adıyla iki yeni fakülte kuruldu.