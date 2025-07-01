Boğazın en güzel yalısı satıldı kavga çıktı! Yeni sahibi Serdar Bilgili eski sahibi de tanıdık

İSTANBUL Kuruçeşme’deki Les Ottomans otelin bulunduğu yalının satışı için açık artırma usulüyle dijital ihale yapıldı. İhaleyi, 3.2 milyar lira veren Serdar Bilgili’nin şirketi BLG Varlık Yönetim kazandı. Otelin eski sahibi Ünal Aysal, ucuza gitti diyerek iptal davası açacağını açıkladı. Les Ottomans Oteli olarak işletilen yalının asıl ismi Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı

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İSTANBUL Boğazının en gözde yalısının satışı davalık olacak gibi... Satın alan kişi 4.5 katı fazla ödeme yaptım derken, satan kişi yarı fiyatına gitti iddiasında. Satışı tartışma konusu olan ve ihale sürecinde itiraz davalarının sürdüğü boğazın önde gelen yapılarından Hotel Les Ottomans’ın icra yoluyla satış ihalesi dün tamamlandı.

Açık artırma usulü ile dijital olarak gerçekleşen ihalenin kazananı ise 3.2 milyar TL’lik teklifle daha önce borçları da devralan Serdar Bilgili’nin sahibi olduğu BLG Varlık Yönetim şirketi oldu. Şirket ihale başlangıç bedelinin 4.5 katı bir bedel teklif edildiğini kaydederken, İş insanı Ünal Aysal ise satışın iptaline yönelik dava açacaklarını açıkladı.

Serdar Bilgili'nin şirketi 4.5 katı diyor

Asıl ismi Muhsinzade Mehmet Paşa yalısı olan gözde yalıyı ihaleye giren Serdar Bilgili'nin şirketi BLG Varlık, 3.2 milyar teklif verdi ve kazandı. BLG Varlık Yönetim olarak ihaleye ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

-“Les Ottomans olarak bilinen otel ihale başlangıç bedelinin yaklaşık 4.5 katı bedelle, 3.200.000.000 TL üzerinden şirketimiz adına ihale edilmiştir. BLG Varlık Yönetim olarak, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve portföyümüzdeki varlıkları etkin şekilde yönetmeye kararlılıkla devam edeceğiz”

Ünal Aysal : Dava açacağız

İhale ile ilgili bir değerlendirme yapan Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal şunları söyledi:

“Bu neticeyi beliyorduk. Süratle gerçekleştirilen bir operasyondu bu.

-Biz bunlara karşı ihalenin iptali için dava açacağız. Çünkü çok hukuksuz tarafları var. Kural ve kanun dışı işlemler var. Mahkemeler görürse iptal edecekler bunu.

Önümüzde 4-5 aylık bir hukuk süreci daha var. Bu hafta içinde ihalenin iptali ile ilgili davayı açacağız”.