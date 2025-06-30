Tatil kentlerini solladı! Gündüz 82 nüfuslu mahalle gece 10 bine çıkıyor!

'AKŞAM BİNLERCE KİŞİ VAR'

Herkesi şaşırtan nüfus dengesine ilişkin konuşan Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, şunları söyledi:

"Benim mahallemin nüfusu ben dahil 82. Yaz olduğu için mahalledekiler yaylaya da gidince nüfus daha çok düşüyor. Şu an benim mahallemde 12 kişiyiz. Akşam ise binlerce kişi var. Bizim mahallemizde barlar, kafe ve konser alanlarının olduğu noktalar var ve bu yüzden daha hareketli. Şu an 10 bin kişi vardır. Buraya dışarıdan gelen yerli ve yabancı tatilciler, Üçkapılar ile Hıdırlık Kulesi arasında geziyorlar, yemek yiyorlar ve eğleniyorlar. Burada akşam saat 8'den sonra gece 4'e kadar hareketli ve canlı oluyor."