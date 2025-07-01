Gaziantepli ünlü iş adamı hayatını kaybetti! Altınbaş Holding'in acı kaybı

Gaziantep'in önemli iş insanlarından Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 69 yaşında vefat etti.

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Uzun süredir kanser tedavisi gören Altınbaş Holding'in Onursal Başkanı iş insanı Ali Altınbaş 69 yaşında hayatını kaybetti. Eğitim ve iş dünyasında önemli çalışmalara imza atan, özellikle yükseköğretim alanına yaptığı katkılarla tanınan Ali Altınbaş, bugün İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Ali Altınbaş kimdir?

1956 yılında Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu Köyü’nde doğdu.

Eğitim hayatına Hasanoğlu Köy İlkokulu’nda başladı.

Gaziantep Ticaret Lisesi Ortaokulu’nun ardından teknikerlik okulundan makine teknikeri olarak mezun oldu.

Eğitim hayatına gönüllü öğretmenlik yaparak başlayan Altınbaş, genç yaşlardan itibaren eğitime ve toplumsal gelişime önem verdi.

Ticaret hayatına kuyumculukla başlayan Altınbaş, ailesiyle birlikte Altınbaş Holding’in gelişiminde önemli rol oynadı.

Türkiye’nin ilk resmi ithalat yapan inşaat şirketlerinden birini kurarak girişimcilik alanında öncülük etti ve aynı dönemde vergi rekortmenleri arasında yer aldı.

2003 yılında babası Mehmet Altınbaş’ın vefatının ardından Altınbaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralan Ali Altınbaş, holdingin farklı sektörlerde büyümesini sağladı.

Holdingin eğitim alanındaki yatırımları çerçevesinde kurulan Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı'nın çalışmalarıyla Altınbaş Üniversitesi’nin temelleri atıldı.

Altınbaş Üniversitesi, Ali Altınbaş’ın Mütevelli Heyet Başkanlığı döneminde uluslararası bir kimlik kazanarak 120’den fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapmaya başladı.