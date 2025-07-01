Bursa Gemlik depremi öncü mü? Naci Görür ve Ahmet Ercan bambaşka şeyler dedi

BURSA 'da merkez üssü Gemlik olan arka arkaya 2 deprem meydana geldi. Akıllara bu deprem öncü mü sorusu gelirken deprem uzmanlarından açıklama geldi. Naci Görür depremi üreten fay hattı için 'Tehlikeli' derken, Ahmet Ercan 'Çok olağan bir depremdir. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelecek korkusunu yaymamak gerekiyor' dedi. İşte uzmanların Gemlik depremi görüşü

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GEMLİK merkez üslü iki deprem arka arkaya gelince bölge halkını tedirgin etti. Bu büyük bir depremin habercisi mi? Bu depremler tehlikeli mi? Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile Ahmet Ercan ters düştü. Biri 'tehlikeli' derken diğeri 'olağan' dedi.

Naci Görür : Tehlikeli

Prof Dr. Naci Görür depremin meydana geldiği noktanın fay haritasını yayınlayıp tehlikeli uyarısında bulundu.

Naci Görür Gemlik depremi için şunları yazdı:

-Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAF'ın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli.

-Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli.

Ahmet Ercan bambaşka şeyler söylüyor

Gemlik merkezli deprem için bir diğer deprem uzmanı zıt görüş belirtti. Prf. Dr Ahmet Ercan X hesabından şunları yazdı:

-Bu depremin olduğu kırık Kuzey Anadolu Kırığı’nın ikinci kolu ortadaki ikinci koludur. Deprem Gemlik İznik kolu üzerinde oluşmuştur. Marmara’da KAK’ın 3 kolu vardır. Kuzey Marmara kolu, Gölcük üzerinden İstanbul’da oradan Saros Körfezi’ne gider. Öteki kol Akyazı, Pamukova üzerinden Gemlik ve oradan Bandırma‘ya doğru uzanır. Öteki Güney kol ise Yenişehir üzerinden Bursa Bursa’dan Mustafa Kemal Paşa oradan Manyas Gölü’ne doğru uzanır bunlardan en etkin olan kuzey koludur. Sonra Bursa kolu gelir.

-En az etkin olan ise Gemlik koludur. bugün olan depremde Gemlik kolu üzerinde gerçekleşmiş en küçük depremdir. Çok olağan bir depremdir. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelecek korkusunu yaymamak gerekiyor çünkü o konuda herhangi bir bilimsel veri şu anda yok.

-İleride Gemlik Körfezi’ne bekleyen pek doğal olarak bir yıkıcı bir deprem vardır ama bunun büyüklüğü de 6,2- 6.4’ü geçmez. Dolayısıyla şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor. Uğurlusu olsun.

Yıkıcı deprem üreten bölge

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal da Naci Görür ile aynı düşüncede. Pampal şunları söyledi:

-Bursa'nın içinden geçen aktif faylar var. 1964'te 6,7 depremlerin olduğu bölge. Oradan Ege'ye doğru devam eder.

-Burası maalesef Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu yıkıcı depremlerin olduğu bölge olması açısından önemli.



-Bu güney kolu üzerinde tehlikeli olduğu yerler bu bölgeler, Bursa civarı, İznik civarı, Yalova civarı... Biz zaten İstanbul'u konuşurken Marmara'yı konuşalım diye vurguluyoruz. Tüm Marmara bölgesi etkilenir. Bu civardaki depremler bu bölgelerde sıklıkla olan depremler bunlar çok önemli değil ama bizi uyarması açısından önemli.

"Tehlike devam ediyor"

Prof. Dr Şükrü Ersoy ise A Haber canlı yayınında depreme ilişkin şu beyanda bulundu:

-"İstanbul ovası diye bir alan yok sadece dere yatakları var buralara dikkat ettiğimiz takdirde büyük hasarlar nispeten azalacaktır. Marmara Denizi'nin güneyinde de tehlike devam ediyor.