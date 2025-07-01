Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri kızına koşarken ayağını sakatladı...

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, kızı Asya'nın peşinden koşarken talihsiz bir kaza geçirdi. Gonca Vuslateri'nin sağlık durumu nasıl?

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1.5 yaşındaki kızının uyanması üzerine hızla hareket eden Vuslateri, küçük Asya’yı yakalamaya çalışırken ayağını sakatladı.

SOSYAL MEDYADAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla ayak parmağında çatlak oluştuğunu duyurdu. Vuslateri, paylaşımında “Aferin Gonca, ayak parmağını çatlattın. Bir bu eksikti, bravo” ifadelerini kullanarak yaşadığı durumu tiye aldı.

Ünlü oyuncu, ikinci paylaşımında ise “Asya uyandı diye koşarken kendimi sakatladım. Ama gel de sakatlanma” sözleriyle hem kendine hem de annelik haline esprili bir gönderme yaptı.

Gonca Vuslateri, sakatlığı sonrası yaptığı bir diğer paylaşımda ise bir şövalye görseli paylaşarak altına yalnızca “Annelik!” notunu düştü.