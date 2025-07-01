BIST 10.031
DOLAR 39,85
EURO 47,06
ALTIN 4.278,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Bazı metro istasyonları kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Bazı metro istasyonları kapatıldı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.

Abone ol

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.

Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Bazı metro istasyonları kapatıldı - Resim: 0

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden bugün için toplanma çağrıları yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nden flaş karar! Bazı metro istasyonları kapatıldı - Resim: 1

Açıklamada, "Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de 13 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu
Türkiye'de 13 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu
Skandal ortaya çıktı! Rektör Semih Aktekin, eşi için seramik bölümünü taşıdı
Skandal ortaya çıktı! Rektör Semih Aktekin, eşi için seramik bölümünü taşıdı
Süper Lig ekipleri yeni sezonda 17 farklı statta maça çıkacak
Süper Lig ekipleri yeni sezonda 17 farklı statta maça çıkacak
TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı istenen para bakın ne kadar
TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı istenen para bakın ne kadar
Yeni uygulama bugün resmen başladı! Bütün sürücüleri etkileyecek
Yeni uygulama bugün resmen başladı! Bütün sürücüleri etkileyecek
Trump ve Elon Musk arasındaki tartışma yeniden alevlendi!
Trump ve Elon Musk arasındaki tartışma yeniden alevlendi!
Beşiktaş 2. transferini resmen duyurdu! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor...
Beşiktaş 2. transferini resmen duyurdu! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor...
Kabataş liseli Deniz Güler dünyanın gözde 30 üniversitesini peşine taktı
Kabataş liseli Deniz Güler dünyanın gözde 30 üniversitesini peşine taktı
Gaziantepli ünlü iş adamı hayatını kaybetti! Altınbaş Holding'in acı kaybı
Gaziantepli ünlü iş adamı hayatını kaybetti! Altınbaş Holding'in acı kaybı
Borsada 2 yıl sonra bir ilk! Yükselişin nedeni belli oldu
Borsada 2 yıl sonra bir ilk! Yükselişin nedeni belli oldu
Kırıkkale'de yolcu otobüsü kazaya karıştı! Yaralılar var
Kırıkkale'de yolcu otobüsü kazaya karıştı! Yaralılar var
Boğazın en güzel yalısı satıldı kavga çıktı! Yeni sahibi Serdar Bilgili eski sahibi de tanıdık
Boğazın en güzel yalısı satıldı kavga çıktı! Yeni sahibi Serdar Bilgili eski sahibi de tanıdık