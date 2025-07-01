BIST 10.012
DOLAR 39,85
EURO 47,12
ALTIN 4.278,38
HABER /  EKONOMİ

TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı istenen para bakın ne kadar

TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı istenen para bakın ne kadar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (İstikbal Mobilya) satışa çıkardı. Türkiye'nin en bilindik mobilya markalarından biri olan İstikbal Mobilya için istenen rakam da açıklandı. İşte ihalenin detayları...

Abone ol

TMSF'nin Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satışına ilişkin ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İstikbal Mobilya için istenen bedel

İstikbal Mobilya Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından biri. FETÖ operasyonları ile birlikte mülkiyeti Hazine'ye geçmişti. İstikbal Mobilya ihalesi için 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı istenen para bakın ne kadar - Resim: 0

Akfel Gaz için istenen rakam

İstikbal Mobilya dışında muhammen bedeli 21 milyon dolar olarak belirlenen Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de satışa çıkarıldı. Satış ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhale nerede ne zaman?

İhaleye katılabilmek için 2 milyon 100 bin dolar teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 29 Temmuz'da saat 14.30'da Fon'un Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.

İSTİKBAL MOBİLYA KİMİNDİ?

İstikbal Mobilya FETÖ'den gözaltına alınan Boydak Holding'in sahibi Hacı Boydak tarafından kurulmuştu. Bellona firması da Boydak ailesine aitti. 2016 yılında Boydak Holding'in FETÖ ile bağlantısı tespit edilmiş ve kayyım atanan İstikbal Mobilya'ya TMSF el koymuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Trump ve Elon Musk arasındaki tartışma yeniden alevlendi!
Trump ve Elon Musk arasındaki tartışma yeniden alevlendi!
Beşiktaş 2. transferini resmen duyurdu! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor...
Beşiktaş 2. transferini resmen duyurdu! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor...
Kabataş liseli Deniz Güler dünyanın gözde 30 üniversitesini peşine taktı
Kabataş liseli Deniz Güler dünyanın gözde 30 üniversitesini peşine taktı
Gaziantepli ünlü iş adamı hayatını kaybetti! Altınbaş Holding'in acı kaybı
Gaziantepli ünlü iş adamı hayatını kaybetti! Altınbaş Holding'in acı kaybı
Borsada 2 yıl sonra bir ilk! Yükselişin nedeni belli oldu
Borsada 2 yıl sonra bir ilk! Yükselişin nedeni belli oldu
Kırıkkale'de yolcu otobüsü kazaya karıştı! Yaralılar var
Kırıkkale'de yolcu otobüsü kazaya karıştı! Yaralılar var
Boğazın en güzel yalısı satıldı kavga çıktı! Yeni sahibi Serdar Bilgili eski sahibi de tanıdık
Boğazın en güzel yalısı satıldı kavga çıktı! Yeni sahibi Serdar Bilgili eski sahibi de tanıdık
Bakan Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 3 Temmuz'u işaret etti
Bakan Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması! 3 Temmuz'u işaret etti
Cansız bedeni kıyıya vurdu! Sarıyer'de denizde kaybolmuştu
Cansız bedeni kıyıya vurdu! Sarıyer'de denizde kaybolmuştu
Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı biri Fen Edebiyat
Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı biri Fen Edebiyat
Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı
Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı
Leman Dergisi Hz Muhammed karikatüründe ne vardı dergi toplatılıyor büyük tepki var
Leman Dergisi Hz Muhammed karikatüründe ne vardı dergi toplatılıyor büyük tepki var