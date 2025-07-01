TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı istenen para bakın ne kadar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (İstikbal Mobilya) satışa çıkardı. Türkiye'nin en bilindik mobilya markalarından biri olan İstikbal Mobilya için istenen rakam da açıklandı. İşte ihalenin detayları...

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TMSF'nin Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satışına ilişkin ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İstikbal Mobilya için istenen bedel

İstikbal Mobilya Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından biri. FETÖ operasyonları ile birlikte mülkiyeti Hazine'ye geçmişti. İstikbal Mobilya ihalesi için 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

Akfel Gaz için istenen rakam

İstikbal Mobilya dışında muhammen bedeli 21 milyon dolar olarak belirlenen Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de satışa çıkarıldı. Satış ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhale nerede ne zaman?

İhaleye katılabilmek için 2 milyon 100 bin dolar teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 29 Temmuz'da saat 14.30'da Fon'un Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.